В Таиланде начали строить музей у пещеры Тхам Луанг

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В провинции Чианграй в Таиланде начали строить музей в память о спасении подростков и их тренера из пещеры Тхам Луанг. Средства на строительство выделит художник Чалемчай Коситпипат, передает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

По словам художника, музей будет напоминать о сотрудничестве разных наций и о герое, который отдал свою жизнь.

Коситпипат отметил, что в музей будут приезжать туристы со всего мира.

Строительные работы начались после традиционной буддистской церемонии, в ходе которой власти попросили благословения у местных духов.

Как предполагается, в музей смогут приезжать посетители через пять месяцев. Проект оценили примерно в 300 тысяч долларов.

12 подростков из тайской юниорской футбольной команды Wild Boars и их тренер пропали 23 июня. Они отправились в поход в пещеру Тхам Луанг, когда группа была уже под землей начался ливень, вызвавший подъем воды в тоннелях. Их искали десять дней. Операция по спасению длилась трое суток.

Ранее сообщалось, что спасенных школьников посвятили в буддийские послушники и монахи. Посвящение проходило в буддийском монастыре Ват Фра Тхат Дой Тунг. Послушниками стали одиннадцать подростков из двенадцати. Один из подростков по вероисповеданию является христианином, он присутствовал на церемонии как зритель.