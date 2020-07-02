В Москве от коронавируса вылечились еще 1 055 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В столице еще 1 055 человек вылечились от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 153 248", – сказала Ракова.
Для подтверждения отсутствия у человека коронавирусной инфекции, после лечения врачи проводят специальные исследования. Всем пациентам, которым нужно оставаться под наблюдением после выписки, выдают соответствующие рекомендации. Также поборовшим коронавирус горожанам предлагают стать донорами плазмы.
Сдать кровь могут лица от 18 до 55 лет, которые уже переболели COVID-19, а также не имеют хронических заболеваний и положительных анализов на ВИЧ, гепатиты B и С.
Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что пандемия коронавируса в мире ускоряется. Он отметил, что она не приблизилась к завершению.
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан рассказал, что в мире ведется разработка 133 вакцин от коронавируса. Большинство из них находится на стадии клинических испытаний.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 10,3 миллиона случаев заражения, более 508 тысяч человек скончалось.
В России выявлено 654 405 случаев COVID-19, вылечился 422 931 человек, скончались 9 536.
Врач-инфекционист ответил на вопросы о коронавирусе
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