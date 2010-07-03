Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Губернатор Красноярского края Александр Усс позвонил жительнице Канска, с которой у него произошел резкий разговор, и извинился. Об этом она сама рассказала РИА Новости.

"Принес извинения, сказал, что с дорогой он нам поможет, дорога будет восстановлена. Конкретно по вопросу, который я задала, он мне ответил на вопрос. Уже сегодня там работы ведутся, оснований ему не верить нет", – сказала Наталья.

Она отметила, что считает инцидент исчерпанным и понимает, что это было сказано на эмоциях.

Ранее в соцсетях появилось видео встречи губернатора с жителями пострадавшего при паводке города. У него спросили, что будет, если дорогу размоет, пришлют ли вертолеты. В ответ на это Усс заявил, что женщина, задавшая вопрос, пытается "качать права".

Позже глава управления пресс-службы губернатора Елена Уляшева сообщила, что высказывание Усса "не отражает реального разговора". Она признала, что у главы региона эмоции взяли верх.

В воскресенье, 30 июня, в Канске ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с осложнением паводковой ситуации после дождей. Уровень воды в реке Кан поднялся до 439 сантиметров.

По данным МЧС, паводок не затронул жилые дома. Всего в зоне подтопления оказались 79 придомовых участков и 140 дач.

