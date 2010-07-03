Врач рассказал, как пережить смену климата в отпуске

Врач-терапевт Николай Петров рассказал о том, как с наименьшими последствиями пережить акклиматизацию. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Чаще всего люди сталкиваются с акклиматизацией по приезде на отдых. Специалист отмечает, что основными симптомами недомогания, которые сможет заметить любой человек, являются повышение температуры, головные боли, нарушения сна и снижение аппетита. Для того, чтобы избежать этих неприятных последствий, существует ряд простых правил:
по возможности подобрать вечернее или ночное время прибытия на отдых;
по приезде лучше временно отказаться от алкоголя;
чаще пользоваться средствами защиты от солнца (очками, солнцезащитными кремами);
принимать достаточное количество питьевой воды;
увеличить продолжительность сна до 8 часов минимум.
Врач уверяет, что при соблюдении данных советов смена климата пройдет для организма наименее проблематично.
Ранее москвичам рекомендовали сесть на диету перед отпуском, чтобы избежать акклиматизации.
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