Врач рассказал, как пережить смену климата в отпуске

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Врач-терапевт Николай Петров рассказал о том, как с наименьшими последствиями пережить акклиматизацию. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Чаще всего люди сталкиваются с акклиматизацией по приезде на отдых. Специалист отмечает, что основными симптомами недомогания, которые сможет заметить любой человек, являются повышение температуры, головные боли, нарушения сна и снижение аппетита. Для того, чтобы избежать этих неприятных последствий, существует ряд простых правил:

по возможности подобрать вечернее или ночное время прибытия на отдых;



по приезде лучше временно отказаться от алкоголя;



чаще пользоваться средствами защиты от солнца (очками, солнцезащитными кремами);



принимать достаточное количество питьевой воды;



увеличить продолжительность сна до 8 часов минимум.

Врач уверяет, что при соблюдении данных советов смена климата пройдет для организма наименее проблематично.

Ранее москвичам рекомендовали сесть на диету перед отпуском, чтобы избежать акклиматизации.