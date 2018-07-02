Валерий Ручнов подал документы для выдвижения в мэры Москвы

Фото: портал Москва 24/ Александр Авилов

Кандидат на должность мэра Москвы Валерий Ручнов подал в Московскую городскую избирательную комиссию документы для участия в выборах в качестве самовыдвиженца. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Документы на выдвижение в мэры уже подали 32 кандидата. В их числе глава Таганского района Илья Свиридов, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин, глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, бизнесмен Герман Стерлигов, лидер партии "Альянс Зеленых" Александр Закондырин.

Сергей Собянин подал в комиссию все необходимые документы, а также подписи избирателей и муниципальных депутатов в свою поддержку.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.

Каждому кандидату нужно собрать до 3 июля подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен собрать подписи 36 тысяч избирателей.

Ранее сообщалось, что окончательный состав Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра при Общественной палате столицы планируют сформировать 17 июля.

ОП также рекомендовала МГИК следовать шести принципам при создании "дачных" участков для голосования. Общее число участков за пределами столицы не должно превышать 10 процентов от их количества в самой Москве.

Наблюдателей для загородных участков возможно также подготовят в общественной палате. Сообщалось, что отбор может происходить на конкурсной основе.