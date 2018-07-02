Сотрудникам Байконура запретили пользоваться соцсетями

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Работникам Байконура в Казахстане запретили в рабочее время пользоваться соцсетями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение директора космодрома Евгения Раковского.

Меры вводятся для предотвращения утечки информации и укрепления трудовой дисциплины.

"Запретить работникам филиала использование личных мобильных телефонов, планшетов в рабочее время для посещения сайтов социальных сетей и систем мгновенного обмена текстовыми сообщениями", – говорится в распоряжении.

Также в документе приводится список сайтов и мессенджеров. В списке имеется, в частности, Telegram.

Документ должны подписать все сотрудники космодрома.

Ранее сообщалось, что космодром Байконур станет гражданским объектом до конца года. С этой точки стартуют все российские пилотируемые корабли. Военнослужащим, работающим на объекте, предложат там остаться в статусе гражданских специалистов, уволившись из армии.