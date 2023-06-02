Более четверти месячной нормы осадков выпало в районах Москвы менее чем за час

Фото: Агенство "Москва"/Евгений Самарин

Более четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы менее чем за час, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Наибольшее количество осадков зафиксировано в ЦАО и ЗАО. В отдельных районах – до 20 миллиметров, это свыше четверти месячной нормы. Вода самотеком уходила в ливневую сеть," – указали в уведомлении.

Отмечается, что сейчас продолжается дежурство 300 бригад и порядка 290 единиц техники Мосводостока. Они обеспечивают пропуск осадков при необходимости.

Ранее синоптики спрогнозировали, что осадки в Москве будут продолжаться до утра 3 июня. В Москве все еще действует предупреждение о погодной опасности.

До этого сообщалось, что 300 бригад Мосводостока вышли на дежурство в Москве из-за ливня. О скоплениях воды граждане могут сообщить в районную управу, префектуру округа, Единый диспетчерский центр по телефону +7 (495) 539-53-53, в ГУП "Мосводосток" – +7 (495) 657-87-03, в ГБУ "Гормост" – +7 (495) 632-58-46.

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