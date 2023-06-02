14:27Общество
Москвичей предупредили о грозе и ветре с порывами до 20 м/с
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В пятницу, 2 июня, в ближайшее время и до 21:00 в Москве прогнозируется дождь, местами ливень и гроза. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
По прогнозам синоптиков, в этот период ожидается сильный ветер с порывами до 15–20 метров в секунду.
"Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", – говорится в сообщении.
На фоне непогоды в Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за грозы и шквалистого ветра. Предупреждение будет активно до 21:00 2 июня.
Погода останется неустойчивой до 10 июня, заявил начальник ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. По его словам, в предстоящие выходные, 3 и 4 июня, ожидается похолодание.
Грозу с градом ожидают в Москве
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