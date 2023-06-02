Москвичей предупредили о грозе и ветре с порывами до 20 м/с

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В пятницу, 2 июня, в ближайшее время и до 21:00 в Москве прогнозируется дождь, местами ливень и гроза. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

По прогнозам синоптиков, в этот период ожидается сильный ветер с порывами до 15–20 метров в секунду.

"Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", – говорится в сообщении.

На фоне непогоды в Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за грозы и шквалистого ветра. Предупреждение будет активно до 21:00 2 июня.

Погода останется неустойчивой до 10 июня, заявил начальник ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. По его словам, в предстоящие выходные, 3 и 4 июня, ожидается похолодание.

Грозу с градом ожидают в Москве