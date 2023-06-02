Родителям объяснили причины частого энуреза у детей

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Причины частого энуреза у детей старше четырех лет заключаются в некоторых факторах, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача невролога-эпилептолога, нейрофизиолога Наталью Коньшину.

По ее словам, достаточно редко энурез вызывается одной-единственной причиной. Это чаще всего связано с патологией мочевыделительной системы, а не с неврологической проблемой.

"Обычно у детей с энурезом присутствуют погрешности в дневном распределении объема принимаемой жидкости: если посмотреть питьевой дневник таких детей, мы видим смещение большего количества принимаемой жидкости на вторую половину дня", – поделилась Коньшина.

Эксперт добавила, что все это может идти в сочетании с повышенной тревожностью и лабильностью, что свидетельствует о незрелых процессах регуляции нервной системы. Так, врачи часто наблюдают проявление ночного энуреза у детей с нарушенным носовым дыханием.

Ранее главный детский нефролог Санкт-Петербурга Михаил Эрман рассказал, как определить энурез у ребенка. Он заявил, что о ночном недержании можно сказать, если ребенок в возрасте 5–6 лет мочится в постель как минимум дважды в месяц, а более старшего возраста – как минимум один раз.