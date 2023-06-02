Будущие контрактники рассказали о причинах решения записаться на военную службу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчины, пришедшие в единый пункт отбора на военную службу по контракту, рассказали, что стало причиной их решения пополнить ряды российских войск.

Один из них сообщил, что главной причиной стало его желание быть полезным Родине.

"Моя мотивация – это патриотизм и переживание за судьбу страны, надо помочь Родине одержать победу", – поделился он.

Другой будущий контрактник отметил, что готов посвятить защите страны все свои навыки и знания и сделать все, что в его силах.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу располагается по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. Посетителей обслуживают в режиме одного окна в период с 09:00 до 20:00.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы. Также москвичи могут задать вопросы о военной службе по контракту через чат-бота @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

Подать заявление для заключения военного контракта с Минобороны РФ можно на портале "Госуслуги". Процедура осуществляется в электронном виде.

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