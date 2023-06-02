Почти шесть тысяч детей родились в перинатальном центре больницы имени Ворохобова за год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Почти шесть тысяч детей родились в перинатальном центре городской клинической больницы имени Л. А. Ворохобова за первый год его работы. Учреждение является крупнейшим в стране. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя градоначальника по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

Отмечается, что перинатальный центр заработал в мае 2022 года. Его площадь – 51,7 тысячи квадратных метров, в стационаре расположены 392 койки. Клиника оснащена высокотехнологичным современным оборудованием. В частности аппаратами УЗИ, маммографами, компьютерными и магнитно-резонансными томографами, ангиографом и аппаратами для рентген-исследований.

Здесь есть все необходимое для проведения хирургического лечения в первые часы жизни новорожденных, а также все для реанимации и анестезии. Также центр включен в систему многопрофильной клиники, то есть пациентам круглосуточно оказывают помощь специалисты мультидисциплинарной команды, применяются передовые методики лечения.

В учреждении есть инкубаторы для интенсивной терапии, аппараты искусственной вентиляции легких, неонатальные мониторы. Врачи здесь выхаживают детей, родившихся раньше срока. С момента открытия центра они помогли более чем 100 младенцам с низкой массой тела.

Самый маленький вес был 488 граммов. Малыш родился на сроке 22 недели и три дня, он провел в центре четыре месяца, поделился главный врач больницы Андрей Шкода. Он добавил, что залогом успешного спасения таких новорожденных является профессионализм акушерско-гинекологической службы и специалистов-неонатологов. Этому способствует развитие кадрового здравоохранения.

Уточняется, что в центре большое внимание уделяют созданию комфортной среды для пациентов. Так, малыши и мамы располагаются в маломестных палатах с кондиционерами и эргономичной мебелью, кнопками вызова персонала, отдельными душевыми.

В учреждении проводят открытые занятия для будущих родителей, консультируют специалисты по грудному вскармливанию, есть условия для партнерских родов, практикуется выкладывание ребенка на грудь маме или папе сразу после рождения.

В марте Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения выдала центру сертификат ФГБУ "Национальный институт качества". Это является подтверждением соответствия требованиям системы добровольной сертификации медорганизаций "Качество и безопасность медицинской деятельности".

25 мая в больнице имени Ворохобова заработал новый ангиографический операционный блок. Он предназначен для помощи пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сердца, головного мозга, болезнями сосудов, а также с гинекологическими и урологическими патологиями.

Ранее врачи спинального нейрохирургического центра больницы имени Ворохобова первыми в России презентовали новую методику стабилизации позвоночника при дегенеративных заболеваниях. Период реабилитации пациентов с 3–4 месяцев рекордно снизился до 3–4 недель.

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