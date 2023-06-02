В РФ за год выросли продажи клубники и черешни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Продажи клубники в России за год выросли на 6%, а черешни – на 34%. Об этом пишет RT со ссылкой на статистику "Такскома", в которой было проанализировано более 47 миллиардов кассовых чеков.

Аналитики отметили, что средняя цена на черешню в мае 2023 года составляла 450 рублей за килограмм. Это на 11% больше, чем в прошлом году. Клубника в среднем стоила 475 рублей за килограмм.

Рост продаж может быть связан с увеличением посадочных и посевных площадей, заявил биолог и агроном Михаил Воробьев. Эксперт отмечает, что в таком случае увеличивается урожай, а на прилавках появляется больше продукта.

В исследовании заметили, что продажи голубики при этом увеличились на 23%, а сливы – на 9%. При этом виноград стали покупать на 4% меньше. Воробьев добавил, что виноград сейчас, скорее всего, везут из южного полушария, где в данный момент осень.

"Очевидно, что если люди сейчас едят черешню, то вряд ли будут есть виноград. Поэтому он не пользуется спросом и его импортируют меньше", – сказал он.

Биолог также считает, что спрос на черешню, клубнику и вишню в ближайшее время не упадет. На голубику, по мнению Воробьева, он даже вырастет, потому что сейчас ягоду импортируют, а в будущем на прилавках появится отечественный урожай, что приведет к уменьшению цены.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина уточнила, что сезонные ягоды лучше употреблять в свежем виде без обработки, чтобы получить максимальную пользу для здоровья. Если все же хочется сварить варенье, лучше добавлять в него не сахар, а трегалозу.

Также садовод Марина Рыкалина напомнила, что клубнику лучше всего покупать в проверенных местах. Эксперт посоветовала дождаться сбора урожая местной ягоды, поскольку в настоящее время вся клубника на прилавках привезена из-за рубежа или из Крыма. Для выращивания таких ягод, как правило, применяют большое количество удобрений, что вредно для организма человека.

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