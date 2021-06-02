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Общество

12:31

Новый способ борьбы с телефонными мошенниками предложили в России

общество

Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com

Банк "Тинькофф" предложил создать систему учета и анализа телефонного мошенничества, чтобы выявлять операторов связи, предоставляющих услуги злоумышленникам, сообщает РБК.

В кредитной организации уточнили, что их инициатива отличается тем, что направлена не на ужесточение наказания операторов или блокировку входящих звонков, а на проведение расследований для их выявления.

Эта инициатива способствует регулированию ситуации с мошенническими звонками с помощью введения рестрикций в отношении недобросовестных операторов, считают в банке.

Таких операторов, по словам специалистов, можно выявлять на основании запроса в СУАТМ банка, получившего соответствующую жалобу от своего клиента. Кроме того, создание системы позволит сформировать базу статистики мошеннических звонков. Инициативу уже направили на обсуждение в Ассоциацию банков России.

Ранее Минфин поддержал идею создать в России единую базу по киберпреступлениям. В частности, предлагается унифицировать статистики МВД и ЦБ по банковским видам мошенничества. Отмечается, что осуществление единого подхода позволит эффективнее оценивать методы борьбы со злоумышленниками.

По данным МВД, количество преступлений с использованием пластиковых карт по итогам прошлого года составило 190 тысяч, превысив показатели 2019 года в 5,5 раза.

В свою очередь, в Банке России рассказали, что число операций, которые были совершены без согласия клиентов, в 2020 году составило порядка 773 тысяч. Это примерно на 30% больше показателей предыдущего года.

В России выросло количество киберпреступлений

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