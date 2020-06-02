Педиатр рассказала, как гулять с ребенком летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Врач-педиатр Татьяна Буцкая рассказала, как уберечь детей от ожогов и солнечных ударов в летний период. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Специалист напомнила, что наиболее агрессивный солнечный период – с полудня и до 16:00. В это время находиться на солнце опасно. Если же речь идет о другом периоде, то время под лучами стоит дозировать – нежная кожа ребенка может быстро "сгореть".

Для защиты от ожогов пригодятся солнцезащитные кремы. Для белой кожи следует купить вещество со степенью защиты 50+, а для смуглых детей достаточно 20+ или 35+, отметила она.

Отдельное значение имеет одежда. По словам медика, меньший объем ультрафиолета пропускают ткани ярко-красного или темно-синего цвета. Жителям южных регионов РФ следует обратить внимание на одежду с определенным коэффициентом защиты от ультрафиолета.

Если же ожогов на коже избежать не удалось, то строго необходимо избегать народных средств – обмазывания сметаной или прокалывания пузырей. Следует воспользоваться средствами с декспантенолом или обратиться к врачу, подчеркнула Буцкая.

Также необходимо укрыть голову ребенка. Обычная панамка не только защитит кожу, но и снизит вероятность солнечного удара. Что касается глаз, то родителям педиатр рекомендовала купить очки с маркировкой "4" или "UV400". Они надежно укроют и предотвратят ожоги сетчатки или роговицы в солнечный день.

Отдельно следует помнить о соблюдении водно-солевого баланса в организме малышей. Им следует предлагать питье, причем лучше всего сладкие чаи, компоты или морсы, добавила медик.

