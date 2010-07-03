Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В этом сезоне в Подмосковье открыли более 600 летних кафе. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем микроблоге Twitter.

"Более 600 летних кафе открылись для посетителей в Подмосковье! Это террасы, веранды, шатры или отдельное стоящие сезонные рестораны", – сказано в сообщении.

В прошлом году в Московской области были упрощена процедура открытия летних кафе. Сейчас, если земля муниципальная, то нужен договор на аренду и согласование с Роспотребнадзором. Если частная, что достаточно просто оформить разрешение в федеральной службе.

Процедуру открытия летних кафе радикально упростили в Москве. Этим летом в столице откроются почти 3000 летних веранд.