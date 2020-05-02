Руководство Минстроя сдало тесты на COVID-19

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Руководство министерства строительства и ЖКХ РФ в полном составе сдало тесты на выявление коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Все они сдали тесты на коронавирус, пока положительных проб больше не выявлено", – подтвердили в Минстрое.
В частности, COVID-19 не обнаружен у первого замглавы министерства строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина.
В пресс-службе подчеркнули, что сотрудники министерства с 23 марта перешли на удаленный режим работы. Так, в здание ведомства проход был разрешен только высшему руководству и ограниченному числу сотрудников, которые не могут выполнять работу в удаленном формате.
В Минстрое также рассказали о дополнительной дезинфекции, которую провели в здании после обнаружения коронавируса у главы ведомства.
"В Минстрое проводится ежедневная уборка с использованием дезинфицирующих средств, также проведена дополнительная дезинфекция всех помещений", – подтвердили в пресс-службе.
Ранее министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева госпитализировали после положительного результата тестирования на COVID-19. Коронавирус также был выявлен у его заместителя Дмитрия Волкова.
Позднее исполняющим обязанности министра строительства и ЖКХ России был назначен Никита Стасишин.
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