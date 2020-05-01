111 сотрудников НИИ скорой помощи в Петербурге заразились коронавирусом

03:53
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
С начала апреля коронавирусная инфекция COVID-19 была выявлена у 111 сотрудников НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по здравоохранению.
"В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с начала апреля коронавирусная инфекция подтверждена у 111 сотрудников", – подтвердили в пресс-службе, пишет ТАСС.
Там отметили, что информация о заражении 243 сотрудников, в том числе руководства НИИ, является ложной.
"Директор Института Валерий Евгеньевич Парфенов и главный врач Антон Сергеевич Повзун продолжают исполнять обязанности", – подчеркнули в комитете.
В пресс-службе объяснили, что институт не был перепрофилирован под прием пациентов с COVID-19, а случаи пневмонии были единичными. Кроме того, из-за дефицита персонала больные перенаправлялись в другие медучреждения.
"Сегодня в Санкт-Петербурге в неперепрофилированных стационарах приняты все меры для того, чтобы исключить попадание туда пациентов с новой коронавирусной инфекцией. <...> Однако исключить случаи заносов инфекций, к сожалению, все равно невозможно", – приводит пресс-служба слова вице-губернатора города Олега Эргашева.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что заразился коронавирусом. Он заявил, что в связи с заболеванием будет соблюдать самоизоляцию.
Всего в России за прошедшие сутки подтвердили 7 099 случаев заражения COVID-19. Таким образом, всего в стране выявлено 106 498 пациентов с коронавирусной инфекцией.
Число заболевших COVID-19 в России достигло 106 498
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: