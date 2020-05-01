111 сотрудников НИИ скорой помощи в Петербурге заразились коронавирусом

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С начала апреля коронавирусная инфекция COVID-19 была выявлена у 111 сотрудников НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

"В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с начала апреля коронавирусная инфекция подтверждена у 111 сотрудников", – подтвердили в пресс-службе, пишет ТАСС.

Там отметили, что информация о заражении 243 сотрудников, в том числе руководства НИИ, является ложной.

"Директор Института Валерий Евгеньевич Парфенов и главный врач Антон Сергеевич Повзун продолжают исполнять обязанности", – подчеркнули в комитете.

В пресс-службе объяснили, что институт не был перепрофилирован под прием пациентов с COVID-19, а случаи пневмонии были единичными. Кроме того, из-за дефицита персонала больные перенаправлялись в другие медучреждения.

"Сегодня в Санкт-Петербурге в неперепрофилированных стационарах приняты все меры для того, чтобы исключить попадание туда пациентов с новой коронавирусной инфекцией. <...> Однако исключить случаи заносов инфекций, к сожалению, все равно невозможно", – приводит пресс-служба слова вице-губернатора города Олега Эргашева.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что заразился коронавирусом. Он заявил, что в связи с заболеванием будет соблюдать самоизоляцию.

Всего в России за прошедшие сутки подтвердили 7 099 случаев заражения COVID-19. Таким образом, всего в стране выявлено 106 498 пациентов с коронавирусной инфекцией.