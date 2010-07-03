Облака и дожди ожидаются в Москве в четверг, 2 мая

Фото: depositphotos/apid

Облачная и дождливая погода ожидается в Москве 2 мая, информирует сайт Гидрометцентра РФ.

Днем в городе будет 12-14 градусов тепла, в ночь на пятницу похолодает до плюс 6 градусов.

Согласно прогнозам, в Москве пройдет умеренный дождь. В Подмосковье также местами могут выпасть небольшие осадки. Ветер южный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 733 мм ртутного столба.

В области температура будет колебаться в пределах 9-14 градусов тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до плюс 3 градусов.

Из-за риска природных пожаров в столичном регионе 2 мая объявлен желтый уровень опасности.

Ранее сообщалось, что со 2 мая на погоду в городе сильно повлияет новый циклон. Он принесет с собой порцию теплого и влажного воздуха. Вероятность дождей возрастет. Ночи при этом станут теплее, заморозков не будет.

К концу выходных ночные температуры повысятся до плюс 3–8, а в дневные часы потеплеет до плюс 15–20 градусов.