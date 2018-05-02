Майская гроза. На столицу обрушились ливень и град

Гроза и шквалистый ветер обрушились на столицу

Ливень и град обрушились на столицу в самый теплый день с начала года, передает телеканал Москва 24. Как и прогнозировали синоптики, вместе с летней жарой в столицу пришла гроза. Порывы ветра местами достигают 20 метров в секунду.

Ранее МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве и области 2 мая.

В связи с резким ухудшением метеоусловий, сотрудники ведомства рекомендовали жителям столичного региона обходить шаткие конструкции, деревья и антенны.

Автомобилистам посоветовали припарковать машину, так как ливни и вспышки молний могут привести к росту числа ДТП.

Кроме того, при сильном ветре водителям не стоит оставлять автомобили под деревьями или рядом с неустойчивыми конструкциями, добавили в МЧС.