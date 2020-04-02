Телеканал Москва 24 запуcтит видеоблог "Доктор 24"

Телеканал Москва 24 запускает видеоблог "Доктор 24", который ответит на актуальные вопросы о здоровье.

С первых дней эпидемии COVID-19 миллионы людей по всему миру искали в Сети ответы на вопросы о том, лечится ли это, какие лекарства принимать, как сделать антисептик своими руками, можно ли заразиться через посылку из Китая. Слухи, домыслы, паника накрыли и москвичей.

Телеканал Москва 24 поможет разобраться. Алена Рабинович, Анна Арутюнова и Юлиан Капицин отделят правду от фейков, изучая самые популярные интернет-запросы. Нужно ли уменьшать калорийность, пока сидишь дома? Как не убить мужа на карантине? Во время паники все скупали гречку. Правда ли она полезна?

Личный интерес героев к здоровому образу жизни доведет все расследования до конца, ведь они сами хотят знать ответы на ваши вопросы.

Смотрите новые выпуски "Доктора 24" на телеканале Москва 24 три раза в день (12:48, 14:15, 16:15), а также в соцсетях.