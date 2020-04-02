Бизнесмена Джабраилова госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского

Фото: ТАСС/Сергей Узаков

Бизнесмена Умара Джабраилова госпитализировали из номера гостиницы "Измайлово Альфа", сообщает Агентство "Москва".

Сейчас он находится под присмотром медиков в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Состояние Джабраилова оценивается как "относительно удовлетворительное", температура в норме – 36,6.

В августе 2017 года Джабраилов устроил стрельбу в номере отеля Four Seasons возле Кремля. В результате происшествия никто не пострадал. Отмечалось, что бизнесмен находился под воздействием наркотиков.

Прокурор просил приговорить бизнесмена к двум годам условно с испытательным сроком на два года, однако суд оштрафовал его на 500 тысяч рублей, а позже вернул разрешение на ношение оружия.