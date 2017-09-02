Джабраилов объяснил стрельбу в отеле "отчаянием" и "контузией"

Фото: ТАСС/Сергей Узаков

Бизнесмен Умар Джабраилов, который открыл стрельбу в номере отеля в центре Москвы, объяснил свой поступок "нервным срывом", "отчаянием" и последствиями "контузии". Об этом экс-сенатор сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

Джабраилов извинился перед сотрудниками отеля и другими постояльцами, которых напугал звук выстрелов. "Это связано с моей нервной системой, с моими переживаниями и состоянием нервного срыва, аффекта. К сожалению, произвел два выстрела в потолок", − признался бизнесмен.

Он также напомнил, что участвовал в боевых действиях в Чечне, и поэтому на его срыв могла повлиять полученная там контузия. "Выстрелил в потолок от отчаяния", − добавил Джабраилов.

"Потом меня отвезли в отделение полиции, где я провел ночь, на следующий день мне назначили дознавателей − трех милых дам", − рассказал бизнесмен. По словам Джабраилова, в его номере "ничего криминального не было, порошков не было, только, может быть, стиральный порошок".

Кроме того, экс-сенатор подчеркнул, что пистолет у него − только для самообороны, а стрелять в людей он и не собирался. По его словам, у него также есть автомат Калашникова − подарок самого конструктора. Джабраилов отметил, что готов нести наказание соразмерное своему поступку.



который Умара Джабраилова задержали после инцидента со стрельбой,который произошел в ночь на среду, 30 августа, в отеле "Four Seasons" на Охотном Ряду. 59-летний экс-сенатор от Чечни несколько раз выстрелил в потолок из наградного пистолета. По сообщениям СМИ, в номере, где проживал Джабраилов, нашли белый порошок. Обнаруженное вещество отправили на экспертизу. Следствие возбудило уголовное дело по статье "Хулиганство", предусматривающее наказание до пяти лет тюрьмы. Бизнесмена отпустили под подписку о невыезде.

