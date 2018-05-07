Суд вернул Джабраилову разрешение на ношение оружия

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Тверской суд столицы вернул Умару Джабраилову разрешение на ношение оружия.

Как уточнила пресс-секретарь Тверского суда Анастасия Дзюрко, суд удовлетворил заявление бизнесмена о постановке на контроль вопроса исполнения приговора в части передачи разрешения на ношение и хранения оружия на имя Джабраилова в орган, осуществляющий контроль за оборотом оружия.

При этом адвокат бизнесмена Зима Бочалова сообщает, что суд столицы также вернул пистолет, из которого бизнесмен открыл стрельбу в столичной гостинице Four Seasons, передает Агентство "Москва".

По ее словам, пистолет давно в оружейном отделе МВД и нужно было, чтобы суд разрешение на хранение туда направил. "Сегодня Джабраилов подал это заявление, и суд его удовлетворил", – уточнила адвокат, добавив, что через 10 дней бизнесмен сможет забрать свой наградной пистолет Ярыгина, который хранился в МВД как вещественное доказательство.

Ранее бизнесмена признали виновным в хулиганстве, назначив ему наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Джабраилов выплатил указанную сумму.

Обвиняемый признал свою вину, поэтому дело рассматривалось в особом порядке. Прокурор просил приговорить бизнесмена к двум годам условно с испытательным сроком на два года.

Сам инцидент в гостинице произошел вечером 29 августа 2017 года. В состоянии опьянения Джабраилов устроил стрельбу в номере отеля. В результате происшествия никто не пострадал. Отмечалось, что бизнесмен находился под воздействием наркотиков.