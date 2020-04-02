Угрозы начали поступать в адрес главного инфекциониста США

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В адрес главного инфекциониста Соединенных Штатов Энтони Фаучи начали поступать угрозы. В связи с этим в министерстве юстиций страны приняли решение предоставить директору Национального института аллергических и инфекционных заболеваний охрану, передает "Газета.ру".

Критика стала поступать в адрес врача буквально со всех сторон. Отмечается, что на него начали нападать граждане, выступающие за уменьшение ограничений в стране, введенных из-за распространения COVID-19, поскольку именно Фаучи призывал президента Штатов Дональда Трампа к продлению социального дистанцирования.

По последним данным, в США выявлено свыше 215,4 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 5 тысяч граждан скончалось.

Число заболевших COVID-19 в США превысило 200 тысяч

В связи со сложившейся в Соединенных Штатах ситуацией Россия отправила туда два самолета с медицинскими принадлежностями. Второй из них приземлился этой ночью в Нью-Йорке. Известно, что на борту лайнера имеется медоборудование, предназначенное для помощи США в борьбе с COVID-19.