Семья написавшей Путину девочки переехала в собственный дом

Семья девочки, написавшей письмо президенту РФ, переехала в собственный дом в Псковской области. В приобретении жилища семье помогли региональные власти, рассказала РИА Новости Елена Перчикова, мать девочки.
"Сегодня мы с дочкой переехали в другое место. На покупку дома оформлена ссуда (выделенная администрацией Псковской области). Но самое главное – это наш дом, и никто не сможет нас отсюда выгнать", – рассказала Перчикова.
По словам женщины, в новом жилье не было мебели, и им пришлось приобретать диван в качестве спального места. Также предстоит делать колодец, ремонтировать печку и ставить забор.
"В домике требуются работы, но без этого не бывает", – отметила собеседница агентства.
В письме президенту 12-летняя девочка из деревни Томсино жаловалась на жизненные трудности и попросила помочь в покупке мини-трактора. По словам ее матери, после этого у семьи резко испортились отношения с односельчанами.
По информации СМИ, соседи оказывали давление, обвиняли в мошенничестве и угрожали. Во "ВКонтакте" они опубликовали фотографию обнаженного ребенка.
В областном управлении СК заявили, что информация об угрозах девочке не подтвердилась.
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