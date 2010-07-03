Семья написавшей Путину девочки переехала в собственный дом

Фото: vk.com/Алёна Анатольевна Перчикова

Семья девочки, написавшей письмо президенту РФ, переехала в собственный дом в Псковской области. В приобретении жилища семье помогли региональные власти, рассказала РИА Новости Елена Перчикова, мать девочки.

"Сегодня мы с дочкой переехали в другое место. На покупку дома оформлена ссуда (выделенная администрацией Псковской области). Но самое главное – это наш дом, и никто не сможет нас отсюда выгнать", – рассказала Перчикова.

По словам женщины, в новом жилье не было мебели, и им пришлось приобретать диван в качестве спального места. Также предстоит делать колодец, ремонтировать печку и ставить забор.

"В домике требуются работы, но без этого не бывает", – отметила собеседница агентства.

В письме президенту 12-летняя девочка из деревни Томсино жаловалась на жизненные трудности и попросила помочь в покупке мини-трактора. По словам ее матери, после этого у семьи резко испортились отношения с односельчанами.

По информации СМИ, соседи оказывали давление, обвиняли в мошенничестве и угрожали. Во "ВКонтакте" они опубликовали фотографию обнаженного ребенка.

В областном управлении СК заявили, что информация об угрозах девочке не подтвердилась.