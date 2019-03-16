Что не так с историей "затравленной" девочки, написавшей Путину

В Себежском районе Псковской области развернулась настоящая драма после того, как жительница деревни Томсино – 12-летняя Таисия Перчикова – написала в 2018 году письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать ее маме помощь. На детский призыв отозвались неравнодушные люди и благотворители, но, по заявлениям матери девочки Елены Перчиковой, соседи семьи остались недовольны таким положением дел. Женщина сообщила СМИ, что в адрес ее дочери начали даже поступать угрозы. Однако в СКР по Псковской области это не подтвердили. Более того, местные жители заявляют, что проблемы возникли вовсе не у Перчиковых, а у них самих. Разбираемся, почему разгорелся конфликт и на чьей стороне может стоять правда.

Фото: vk.com/Алёна Анатольевна Перчикова

Чем знамениты Перчиковы

Тася и ее мама Елена переехали из Санкт-Петербурга в Томсино недавно – весной 2018 года. Завели хозяйство: огород, козы, теленок, однако времени, чтобы им заниматься, было мало. Девочка ездила в школу за 15 километров от дома, так как учебное заведение в поселке закрылось. А мама нашла работу в 30-ти километрах от Томсина. Устроилась женщина на две ставки. Работала сутки за медсестру и санитарку и сутки – в реанимации. Ее заработок, по сообщениям СМИ, составлял на тот момент порядка 16 тысяч рублей в месяц.

В декабре девочка решила, что вдвоем они с хозяйством не справятся, и написала письмо президенту России на сайте kremlin.ru с призывом о помощи. Она попросила выделить ее семье "мотоблок или мини-трактор".





"Я очень люблю маму и вижу, как ей тяжело. Помогите, пожалуйста, сделать маме подарок, чтобы ей было полегче и можно было бы лучше обрабатывать землю. И маме меньше пришлось бы работать лопатой после дежурств почти до потери сил".

Издание "Радио Свобода" привело фрагмент письма девочки:"Я очень люблю маму и вижу, как ей тяжело. Помогите, пожалуйста, сделать маме подарок, чтобы ей было полегче и можно было бы лучше обрабатывать землю. И маме меньше пришлось бы работать лопатой после дежурств почти до потери сил".

Елена Перчикова про письмо не знала. Замысел дочки вскрылся только тогда, когда мама получила СМС-сообщение со следующим содержанием: "Ваше обращение к президенту РФ Владимиру Путину перенаправлено в Государственное управление образования Псковской области".

Там семье помочь не смогли. Примерно в тоже время в СМИ вышел сюжет о "злоключениях" Перчиковых, где Тася рассказывала о жизни и о школе, о планах на будущее. Этот сюжет стал поворотной точкой в истории семьи.

После выхода материала в свет комитет по социальной защите Псковской области еще раз связался с Перчиковыми. Семье предложили социальный контракт на покупку мини-трактора. Однако заключить договор не получилось. Для этого требовалась местная прописка, которой у Таи и ее мамы не было.

Но нашлось множество неравнодушных граждан, которые были готовы оказать семье помощь. После выхода статьи Елене Перчиковой начали писать люди, предлагать помощь: просили назвать адрес и банковские реквизиты. Вместе с этим помогать начали и некоторые благотворительные фонды. В общей сложности семья получила около 90 тысяч рублей, на которые приобрела необходимую в хозяйстве технику для огорода, а также одежду, учебники и лекарства. СМИ утверждают, что Перчикова-старшая даже показала журналистам чеки на все покупки.

Фото: vk.com/Алёна Анатольевна Перчикова

Недовольные соседи?

В феврале сотрудники одного из благотворительных фондов преподнесли Перчиковой-младшей ноутбук для обучения. Некоторых жителей Томсино такая щедрость возмутила, рассказала СМИ мать девочки. В первую очередь люди обратили внимание на то, что у Таси и ее мамы есть свой участок, огород и даже небольшое хозяйство. Сама Елена Перчикова отказалась комментировать порталу Москва 24 ситуацию, складывающуюся вокруг ее семьи, сославшись на свои предыдущие заявления в СМИ. При этом порталу удалось пообщаться с местными жителями, знакомыми с ситуацией.



Юлия Алексеева-Романова: жительница Себежского района – порталу М24 Слышала про эту семью, они живут в деревне, непьющие, есть хозяйство, значит – неголодные.

И действительно, на странице Елены Перчиковой в "ВКонтакте" размещено более двух с половиной тысяч фотографий, на многих – ее хозяйство: утки, теленок, корова, козы, а также множество другой живности.

Кроме того, местные отметили, что заработок семьи в Томсино считается достаточно приличным, ведь у мамы с дочкой есть еще и помощник – гражданский муж Елены, с которым, по словам некоторых людей, она и переехала в деревню.

"Я понимаю ребенка, которому хочется для своей семьи самого хорошего, – рассказала порталу Москва 24 одна из местных жительниц. – Но наши родители, дедушки и бабушки всегда справлялись сами, копали и копают лопатами, родители на работе, а бывают и на смене".

Она также добавила, что просить помощи и благотворительности не было нужды. "Технику можно попросить в организации, где работает сожитель Алены (Елены Перчиковой. – M24.RU)", – пояснила она.

При этом, по заявлениям Елены, на простых возмущениях все не закончилось. С Тасей, например, дети в школе не просто перестали общаться, но начали травить. Из-за этого пришлось перевести девочку на дистанционное обучение. А сама Перчикова-старшая якобы стала получать угрозы на работе. По словам женщины, сотрудники больницы, в которую она устроилась, начали писать на нее жалобы на имя главврача. Свое поведение коллеги Елены объясняли тем, что ее дочь решила попросить помощи у властей, вспоминает она. В результате этого Перчиковой пришлось уволиться 13 марта по собственному желанию.

Более того, Елена заявила, что ей стали поступать и угрозы физической расправы над дочкой. В интервью bfm.ru она прокомментировала ситуацию так:



Елена Перчикова Мы вылезли, сказали вот так о проблемах, не стали об этом молчать. Местные говорят, что жить надо как все, как мы тут.

Фото: vk.com/Алёна Анатольевна Перчикова

"Никто их не травит"

Во многих пабликах Себежского района продолжается бурная дискуссия: под постами о семье Перчиковых уже сотни комментариев. Кто-то защищает их, а кто-то, наоборот, считает, что общественность столкнулась с мошенниками. Появляются сообщения и о том, что скандал искусственно раздули только в социальных сетях. Местные СМИ даже провели свое собственное расследование и предположили, что баталии в интернете вели фейковые аккаунты, разжигая конфликт односельчан. Ведь множество страниц соцсетей, с которых и заступались за Перчиковых, и были откровенно против, – однодневки.

При этом некоторые местные жители в беседе с порталом Москва 24 не стали отрицать, что у них имеется ряд вопросов к семье Перчиковых.

Так, например, журналисты нашли в Сети жалобу на одном из форумов от женщины, чьи фамилия и имя полностью совпадают с данными героини из Себежского района. Та Перчикова просила материальную помощь, чтобы разобраться с ситуацией, в которую ее поставила 13-летняя дочь, – она ушла из дома и написала на мать заявление в полицию. Местные жители предполагают, что эта история и настоящая Елена Перчикова, вероятно, могут быть как-то связаны.

Местные также рассказали порталу Москва 24, что младшую дочь, Тасю, пару раз якобы ловили на воровстве. Однако никаких доказательств своим словам привести не смогли. Например, женщина из Томсина, которая пожелала остаться неизвестной, сообщила, что 12-летний ребенок украл некую сумму у местной старушки.

Начала ходить по домам, пришла к нашей бабушке, украла деньги. Та рассказала сыну, он приехал домой к Перчиковым и потребовал вернуть, пока не вызвал полицию. Деньги вернули, но мама девочки все отрицает.



А местная жительница Мария Тарасова заявила порталу Москва 24, что девочку ловили на воровстве даже в школе. "Она ездила на школьном автобусе, как и все другие дети, в соседнюю школу, – рассказала женщина. – Особо долго она не отучилась там, была поймана на воровстве телефона, но причина ухода из школы не в этом".

Фото: vk.com/Алёна Анатольевна Перчикова



Кроме этого, многие уверяли портал Москва 24, что к новым соседям относились хорошо. "Никто их не травит, деревня мирная, все друг друга знают, шумиха такая поднялась из ничего", – заявил местный житель Андрей Николаев. Это подтвердил и Следственный комитет (СК) России по Псковской области.



"Была проведена проверка по изложенным в СМИ фактам о якобы имевших место угрозах в адрес женщины и ее дочери. [Представители ведомства] лично общались с семьей, с ними сразу связались и попытались выяснить, кто им угрожает. Они сказали, что таких фактов не было, чтобы была угроза в их адрес, что это ложная информация распространяется в СМИ. Соответственно, всю вот эту информацию, которую разместили в СМИ, можно считать фейковой", – сообщили ТАСС в пресс-службе СК.

Другие рассказывают, что помощь новой семье в Томсино предлагали и без обращения к президенту страны. "Им предлагалась помощь от местных: приходил медик, представитель социальной защиты, вещи предлагали, другую помощь, но их в дом даже не пустили – вот вам и нуждающиеся", – добавила Мария Тарасова.

Более того, жительница Себежского района Мария Юркова заявила, что с недавнего времени в адрес некоторых комментаторов, которые выступали не за семью Перчиковых, стали поступать настораживающие сообщения с неизвестных аккаунтов. Женщина предоставила соответствующие скриншоты в распоряжение редакции. На них, например, видно, что некий пользователь в личном сообщении Марии пожелал, чтобы с ее семьей "было то же самое и в 10 раз хуже". С другого аккаунта незнакомец написал ей, что она "только детей травить горазда". А еще один юзер и вовсе опубликовал на своей странице ссылки на аккаунты тех, кто, по его мнению, является "организаторами и идеологами этой травли". Пользователь также призвал жаловаться на эти страницы, пока их не заблокируют.



Мария Юркова Теперь мне сообщения приходят разного содержания. И не одной мне, многим из города.

Судя по всему, история еще не закончилась, и местные власти продолжают разбираться в ситуации. Однако семья Перчиковых может не дождаться никаких результатов разбирательств. У Елены и Таси есть возможность переехать в другую деревню, где их уже ждут. Псковский сыродел Анвар Зуфаров предложил "убежище" маме с дочкой. Тася и Елена смогут разместиться в квартире в деревне Паниковичи Печорского района, расположенной недалеко от фермы, куда есть возможность перевезти и животные Перчиковых.

Между тем портал Москва 24 обратился к депутату Госдумы от Псковской области Антону Морозову с просьбой прокомментировать ситуацию, сложившуюся вокруг семьи. По его словам, экспертная группа, образованная по инициативе губернатора области, выяснила, что "претензий ни у кого нет". При этом он добавил, что в любом случае власти продолжают держать ситуацию на контроле.

