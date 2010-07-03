В СК заявили об отсутствии угрозы жизни девочки, написавшей Путину

Информация, что девочке, написавшей письмо президенту РФ Владимиру Путину, грозит опасность, не соответствует действительности. Об этом РИА Новости рассказал представитель пресс-службы управления СК по Псковской области.

12-летняя жительница деревни Томсино написала письмо главе государства и рассказала о трудностях, с которыми сталкивается ее семья. Она также попросила президента помочь в покупке мини-трактора.

Впоследствии СМИ сообщили, что односельчане стали оказывать давление на девочку и ее мать. Их, в частности, обвиняли в мошенничестве. Мать девочки рассказала, что в их адрес поступали угрозы. Кроме того, в Сети была опубликована фотография обнаженной школьницы.

В свою очередь, собеседник агентства сообщил, что в настоящий момент угрозы жизни и здоровью девочки нет. Также следователи провели проверку по факту информации о публикации фотографии интимного характера. Правоохранители установили, кто и в каких обстоятельствах получил данное фото и что сделал дальше.

