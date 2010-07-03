Следователи выясняют обстоятельства гибели грудного ребенка в Москве

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Тело трехмесячного мальчика обнаружили в квартире на улице Малая Набережная на северо-западе столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, причиной смерти стала механическая асфиксия. Следователи опросили родителей ребенка.

Тело доставили в морг для проведения экспертизы. Следователи выясняют обстоятельства гибели ребенка.