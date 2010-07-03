Роспотребнадзор разработал проект нового СанПиНа

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Специалисты Роспотребнадзора и предприятия общепита подготовили проекты документов нового СанПиН и методические рекомендации. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Обязательные санитарные правила включают требования и нормы с учетом новых подходов к технологии производства, используемому сырью и оборудованию и имеющихся на предприятиях рисков

По информации на сайте ведомства, в методические рекомендации вошли вопросы по организации технологических процессов приготовления безопасной продукции, обработке помещений и инвентаря, требования к условиям для соблюдения личной гигиены персонала. Документы сейчас проходят внутриведомственную правовую экспертизу.