Мошенники придумали новый способ кражи денег через "обновление браузера"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мошенники придумали новый способ кражи денег россиян, маскируя вредоносные программы под баннеры с рекламой об обновлении браузера. Об этом РИА Новости сообщили в компании по кибербезопасности Angara Security.

"На сайтах онлайн-магазинов мошенники распространяют баннеры с уведомлением о том, что версия браузера устарела и для повышения уровня безопасности ее надо обновить. Подобные уведомления отображаются у пользователей Android-устройств, возникновение аналогичных инцидентов не исключено и среди пользователей других операционных систем", – говорится в сообщении компании.

Отмечается, что мошенники делают основной упор на стремление людей к безопасности, а не на персонализацию. Так, в тексте баннера сообщается об устаревании 89-й версии используемого браузера Google Chrome, даже если у пользователя на устройстве установлена 98-я версия.

В компании уточнили, что после перехода по ссылке пользователь попадает на фишинговые страницы-подражатели, где нужно ввести данные для авторизации. Также переход по ссылке может запустить загрузку документа, открытие которого обернется заражением устройства.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с почтовыми посылками. Мошенники находят адрес и имя потенциальной жертвы и отправляют ей посылку с оплатой после получения. Когда люди платят деньги, посылка оказывается либо пустой, либо с ненужным содержимым. Чаще всего жертвами такого обмана становятся пожилые люди.

Председатель Объединения потребителей России Алексей Корягин рассказал, что нужно внимательно относиться к случаям, когда на ваше имя приходит письмо или посылка, а вы не помните о заказе. Он рекомендовал проверить отправителя на почте. Если закрались подозрения, то лучше отказаться от получения посылки.