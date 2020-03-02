СК возбудил уголовное дело в отношении сотрудников полиции Украины

10:54
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против сотрудников правоохранительных органов Украины за незаконное уголовное преследование российских следователей, сообщает RT.
Как рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко, в 2015–2016 годах крымские следователи вели дело украинца Ахтема Чийгоза, участвовавшего в организации массовых беспорядков в 2014 году. Вину Чийгоза доказали, в связи с чем его приговорили к восьми годам лишения свободы.
В феврале 2020 года сотрудники украинской Национальной полиции и прокуратуры "Автономной Республики Крым" инициировали незаконное уголовное преследование троих россиян, которые проводили предварительное следствие в отношении Чийгоза.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности".
В 2017 году Владимир Путин по просьбе муфтия мусульман Крыма помиловал осужденных за сепаратизм руководителей запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Ахтема Чийгоза и Ильми Умероа.
Чийгоза осудили на восемь лет по делу о массовых беспорядках у здания крымского парламента в феврале 2014 года. Согласно материалам дела, в результате волнений во время митинга сторонников меджлиса погибли два человека, еще около 80 получили травмы. Организатором беспорядков, по данным следствия, был Чийгоз.
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