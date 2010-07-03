Столье отрицает свою причастность к появлению поста о "нищебродах"

Светская львица Илона Столье заявила, что не причастна к появлению поста о "нищебродах" в дорогих ресторанах. Об этом она рассказала телеканалу Москва 24.

Она предположила, что за публикацией стоит ее бывший супруг экс-депутат Госдумы Виталий Южилин, с которым она сейчас ведет бракоразводный процесс.

"Ну такая ошибка произошла, и мне не приятно все это воспринимать. Мне продолжают писать мэйлы со словами "умри", "что бы заболела раком". Изначально я не обращала внимание, но сейчас это раздражает сильно. Я думала, что это боты, но это реальные люди, которые увидели информацию, не знаю где. Это возможно связано с моим бывшим супругом", — сказала Столье.

Ранее на странице в Instagram Столье появилась запись, на которой светская львица назвала посетителей московского ресторана "быдлом" и "нищебродами". Она также предложила ограничивать вход в подобные заведения, чтобы "люди могли за свои деньги спокойно отдыхать".

Пользователей соцсетей возмутили высказывания светской львицы. Под постом появились сотни негативных комментариев. Позднее запись была удалена.

