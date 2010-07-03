В Сети отреагировали на слова экс-жены депутата о "нищебродах"

В Сети отреагировали на высказывание бывшей супруги депутата Госдумы Виталия Южилина – Илоны Столье, передает РИА Новости. 1 марта в своем Instagram женщина опубликовала пост о "нищебродах" в дорогих ресторанах.
Столье назвала посетителей московского ресторана "быдлом" и "нищебродами". Она заявила, что нужно ограничивать вход в заведения, чтобы люди могли за свои деньги спокойно отдыхать.
Недовольная девушка не пояснила, что именно помешало ее трапезе. Когда после сотен гневных комментариев она удалила пост, обсуждение продолжилось на просторах интернета.
Одна из пользователей Twitter Татьяна Нильсон пошутила, что Столье рискует умереть "от соприкосновения с официантами и прохожими", и предположила, что спасти экс-жену депутата сможет лишь отдельная палата в психиатрической больнице.
Пользователь @Evgb25 порекомендовал автору гневного поста предупредить весь обслуживающий персонал, что "они нищеброды" и самой готовить себе еду в дорогих ресторанах.
Еще один пользователь – @fedosink – написал, что светская львица "и есть самое настоящее быдло".
В одном из комментариев предложили отправить Столье на общественные работы в надежде, что у нее "мозгов прибавится", а кто-то отметил, что хорошо бы ее отправить в сталинские лагеря.
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