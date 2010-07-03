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01 марта, 20:28

Светская львица назвала посетителей столичного ресторана "нищебродами"

общество

01 марта, 20:28

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Светская львица назвала посетителей столичного ресторана "нищебродами"

Светская львица Илона Столье опубликовала на своей странице в Instagram оскорбительный пост. Бывшая жена экс-депутата Госдумы Виталия Южилина назвала посетителей московского ресторана "быдлом" и "нищебродами".
Она заявила, что нужно ограничивать вход в заведения, чтобы люди могли за свои деньги спокойно отдыхать. Недовольная девушка не пояснила, что именно помешало ее трапезе. Когда после сотен гневных комментариев она удалила пост, обсуждение продолжилось под другими фотографиями. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

общество

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