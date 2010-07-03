Минздрав наградил школьника, спасшего пассажира рейса Сочи – Москва

Богдан Рудик, московский школьник, который спас жизнь пассажира авиарейса Сочи – Москва, получил благодарность от Министерства здравоохранения РФ, сообщила пресс-служба ведомства.

"Вероника Скворцова подписала приказ о награждении учащегося 10 класса московской школы № 1573 Богдана Рудика благодарностью министра", – говорится в сообщении.

16-летний ученик вызвался помочь человеку, которому стало плохо во время полета. Подросток очистил рот и гортань пострадавшего от крови. Затем он вместе с бортпроводниками следил за давлением и поддерживал дыхание пассажира с помощью дыхательного реанимационного мешка Амбу. Эти действия помогли стабилизировать состояние мужчины, которого передали медикам после экстренной посадки в Воронеже.

Рудик обучается в специальном медицинском классе. Героический поступок ему помогли совершить полученные знания и навыки оказания первой помощи.

Ранее глава Депздрава пригласил Рудика и его одноклассников посетить станцию скорой помощи и познакомиться с ее работой изнутри. Кроме того, школьников позвали в симуляционный центр Боткинской больницы на мастер-класс лучших врачей столицы.