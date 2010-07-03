Спасшего пассажира самолета школьника наградят в Мосгордуме

Десятиклассника Богдана Рудика, который спас жизнь пассажира авиарейса Сочи – Москва, 12 марта наградят в Мосгодуме. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу спикера столичного парламента Алексея Шапошникова.
Награду ученику школы №1573 вручит сам председатель Мосгордумы. Отмечается, что на награждение также позвали одноклассников подростка и его педагога по практической медицине Елену Лысько.
Шапошников назвал Рудика примером для подражания, заявив, что за такими школьниками будущее.
"Не каждый взрослый смог бы так быстро сориентироваться, не испугаться и оказать необходимую первую помощь. Богдан совершил большой поступок – спас жизнь человека! Поступок настоящего мужчины!" – сказал спикер парламента.
16-летний ученик медицинского класса вызвался помочь человеку, которому стало плохо во время полета. Подросток очистил рот и гортань пострадавшего от крови. Затем он вместе с бортпроводниками следил за давлением и поддерживал дыхание пассажира с помощью дыхательного реанимационного мешка Амбу. Эти действия помогли стабилизировать состояние мужчины, которого передали медикам после экстренной посадки в Воронеже.
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