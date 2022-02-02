Фото: facebook.com/av.shaposhnikov77

Умер последний участник Московского народного ополчения Виктор Прокофьев, ставший ополченцем в июле 1941 года. Об этом сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он отметил, что благодарность тем, кто отстоял Москву, останется навсегда.

"С Виктором Владимировичем виделись последний раз 21 декабря в Музее Победы. Для меня было огромной честью пожать ему руку", – написал Шапошников на своей странице в Facebook.

Он также рассказал, что Прокофьев в 16 лет стал ополченцем вместе с сотнями тысяч московских рабочих. При этом из 78 работников завода с фронта вернулся только он.

