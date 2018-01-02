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Более 4,5 миллионов зрителей посетили спектакли и концерты в Москве в 2017 году.

"В 2017 году более 4,5 миллионов москвичей стали зрителями театральных показов и концертов", – сказали в пресс-службе столичного департамента культуры, передает Агентство "Москва".

В начале декабря Сергей Собянин обсудил с отечественными театральными деятелями реализацию нового культурного проекта "Москва – театральная столица", намеченного на 2018 год. Речь шла об организации на улицах города театральных площадок под открытым небом в рамках "Путешествия в Рождество" и других городских фестивалей на протяжении всего следующего года.