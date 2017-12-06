Московские уличные фестивали в 2018 году пройдут под знаком театра

6 декабря, 11:46
Фото: ТАСС/Митя Алешковский
Сергей Собянин обсудил с отечественными театральными деятелями реализацию нового культурного проекта "Москва – театральная столица", намеченного на 2018 год.
В мероприятии, состоявшемся в Государственном театре наций, участвовали худрук театра Евгений Миронов, гендиректор и худрук театра "Геликон-Опера" Дмитрий Бертман, гендиректор Национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска" Мария Ревякина, гендиректор Международного театрального фестиваля имени Чехова Валерий Шадрин, актеры Ингеборга Дапкунайте и Андрей Фомин.
Речь шла об организации на улицах города театральных площадок под открытым небом в рамках "Путешествия в Рождество" и других городских фестивалей на протяжении всего следующего года.
Во время "Путешествия в Рождество" под театральные постановки предоставят площади на Садовом кольце, Манежной площади, площади Революции, Тверской площади, окружных площадках и парках В дни фестиваля на них покажут свое искусство более 40 театральных коллективов.
Зрители увидят ледовые шоу по мотивам знаменитых русских балетов, интерактивные театрализованные программы и уличные театральные постановки. Только на Садовом кольце запланировано почти 500 часов театральных представлений.
Особую программу подготовили для главной театральной площадки новогодней Москвы на Тверской, которую временно сделают пешеходной. Более двух тысяч актеров и музыкантов примут участие в постановках всемирно известных спектаклей.
Свои проекты на Тверской представят МХТ имени Чехова и Государственный театр наций. Также будут представлены спектакли номинантов и лауреатов премии "Золотая Маска". Фонд "Территория" вместе с артистами из разных городов готовит спектакли, перформансы и музыкальные номера.
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