Малые города могут исчезнуть в России из-за оттока населения

Малые российские города могут исчезнуть из-за множественного оттока населения, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад ВЦИОМ.

Согласно исследованию, молодежь покидает подобные населенные пункты, старшее поколение убывает, новые жители не приезжают, а общее число домохозяйств из года в год уменьшается.

Однако эффект убывающих городов нельзя объяснить одной причиной. Заработок является важным, но не главным фактором, по которому граждане уезжают из малых городов. Большую роль в этом играют "недостаточная инфраструктура, ограниченные карьерные и образовательные возможности, отсутствие смыслов, которые позволяют увидеть картину лучшего будущего", поясняется в документе.

Исследователи заявили, что молодые люди чувствуют ограниченность перспектив в малом городе. При этом 38% россиян рассматривают возможность переезда в другой населенный пункт, если поступит предложение о более выгодном заработке.

Кроме того, жители малых городов пессимистичны. Например, в городах-миллионниках 53% людей в возрасте от 18 до 24 лет смотрят в будущее позитивно, тогда как в малых городах таковых всего 33%.

Аналитика урбанизации российских городов свидетельствует о том, что с 1950 по 2030 год население за пределами городов сократится на 36%, а население в городах, где живет более 500 тысяч человек, вырастет на 25%.

"Надежды россиян на лучшее будущее своего города обращены прежде всего к государственным институтам. Подавляющее большинство опрошенных связывают комфорт проживания в своем населенном пункте с работой органов власти – местных (52%), региональных (37%) или федеральных (31%)", – указано в документе.

Аналитики отметили, что развитие туризма также играет роль в умножении численности населения. В частности, свыше 50% граждан хотят побывать с экскурсией на каком-либо промышленном предприятии. Основные вызовы для небольших городов – позиционирование таких туристических предложений. Экскурсии и мероприятия на заводе нужно правильно "упаковывать", а также проинформировать широкую аудиторию за пределами города.

Доклад ВЦИОМ подготовлен на основе 10 экспертных интервью с представителями администрации Ржевского муниципального округа и местного экспертного сообщества, четырех фокус-групповых дискуссий с жителями от 18 до 55 лет. Рассматривались ключевые экономические, социальные, градостроительные и иные особенности города и прилегающей территории.

Специалисты проанализировали существующую проблематику развития города, выявили системообразующие факторы и предложили направления усилий, которые могут стать основой развития населенного пункта.

