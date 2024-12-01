Продажи жвачки выросли в России

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Россияне стали больше покупать жвачки в III квартале 2024 года. Так, продажи выросли на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование холдинга "Ромир".

Так, больше половины россиян хотя бы раз покупали жвачку за отчетный период. Частота покупок выросла на 8,5%, а средний чек составляет 50 рублей.

Почти 80% рынка приходится на продукцию трех брендов, которые устойчиво удерживают лидерство и собственные доли на рынке – Orbit (доля рынка 34%), Dirol (24%) и Mentos (21%).

Согласно исследованию, чаще всего жвачку покупают в магазинах у дома.

Кроме того, лидерами по продажам жевательной резинки среди торговых сетей являются "Пятерочка", "Магнит" и Fix Price, на долю которых приходится приходится почти половина (49%) продаж категории по итогам третьего квартала 2024 года.

Ранее сообщалось, что систематическое проглатывание жвачки может привести к аппендициту. При этом, однократные проглатывания жвачки не приведут к серьезным последствиям.