Яровая предложила проверять подростков на алкоголизм и наркоманию при диспансеризации

Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила включить проверку подростков на алкоголизм и наркоманию в обязательную диспансеризацию.
Об этом она заявила в ходе онлайн-заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, передает ТАСС.
"Сегодня в структуре ОМС в рамках обязательной диспансеризации детей не введена обязательность установления таких опасных заболеваний, как алкоголизм и наркомания", – сказала Яровая.
По ее словам Яровой, "алкоголизм родителей и вовлечение детей в употребление наркотиков, токсинов и алкоголя" являются причинами социального сиротства и семейного неблагополучия.
Также Яровая подготовила проект закона о типовой программе воспитания детей-сирот, в котором отражено обязательное обучение ребенка первой профессии в старших классах.
Исполняющий обязанности гендиректора ФГБУ "НМИЦ ПН имени Сербского" Зураб Кекелидзе ранее рассказал, что каждый четвертый мужчина пожилого возраста страдает алкоголизмом.
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