Яровая предложила проверять подростков на алкоголизм и наркоманию при диспансеризации

Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила включить проверку подростков на алкоголизм и наркоманию в обязательную диспансеризацию.

Об этом она заявила в ходе онлайн-заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, передает ТАСС.

"Сегодня в структуре ОМС в рамках обязательной диспансеризации детей не введена обязательность установления таких опасных заболеваний, как алкоголизм и наркомания", – сказала Яровая.

По ее словам Яровой, "алкоголизм родителей и вовлечение детей в употребление наркотиков, токсинов и алкоголя" являются причинами социального сиротства и семейного неблагополучия.

Также Яровая подготовила проект закона о типовой программе воспитания детей-сирот, в котором отражено обязательное обучение ребенка первой профессии в старших классах.

Исполняющий обязанности гендиректора ФГБУ "НМИЦ ПН имени Сербского" Зураб Кекелидзе ранее рассказал, что каждый четвертый мужчина пожилого возраста страдает алкоголизмом.