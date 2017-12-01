Прошедшая осень в столице войдет в "двадцатку" самых теплых с 1879 года

Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Осень 2017 года в столице войдет в "двадцатку" самых теплых начиная с 1879 года.
"Прошедшая осень в Москве оказалась довольно теплой, средняя температура сезона оказалась на 1,1 градуса выше нормы. Эта осень войдет в 20 самых теплых с 1879 года", − сообщает портал "Метеоновости". При этом, отметили синоптики, количество осадков почти соответствовало норме.
Как уточнили метеорологи, в сентябре средняя температура оказалась примерно на два градуса выше нормы, а в октябре она была близка к норме на отрицательном фоне. В последний осенний месяц средняя температура воздуха колебалась в районе нуля градусов, что на 1,2 градуса превышает норму.
При этом самым мокрым месяцем осени специалисты признали октябрь. Тогда выпало 1,5 месячных нормы осадков. По суммарному количеству осадков за сезон − 176,2 миллиметра − осень 2017 года вписывается в рамки климатической нормы, равной 182 миллиметрам.
Ранее сообщалось, что 1 декабря в столице объявили штормовое предупреждение. Циклон и атмосферные фронты принесут в московский регион порывистый ветер, снег, гололед и перепады температуры. До 21:00 возможен сильный ветер, скорость порывов которого будет достигать 15 метров в секунду и выше.
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