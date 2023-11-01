Россельхознадзор обнаружил листерии в мороженом от подмосковного производителя

Фото: depositphotos/Pics4ads

Россельхознадзор обнаружил в продукции ООО "Иль Мио Мороженко" листерии, после чего был введен режим усиленного лабораторного контроля. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что листерии зафиксировали в мороженом с протеином "Банан". Соответствующий режим ввели, чтобы предотвратить поставки на внешние рынки товаров, не отвечающим требованиям законодательства.

Кроме того, режим усиленного лабораторного контроля ввели в отношении ООО "Птицефабрика Инская" из Кемеровской области и ООО "Бутурлиновский мясокомбинат" из Воронежской области. Предупреждение вынесли в отношении ОАО "Великолукский мясокомбинат".

В сообщении поделились, что в сосисках для питания детей "Детям с индейкой" и "Детям с кроликом" не обнаружили заявленных в составе индейки и кролика.

Ранее Россельхознадзор ввел временное ограничение в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии в качестве меры предосторожности. Таким образом ведомство присоединилось к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта данных продуктов.

До этого геном вируса африканской чумы свиней обнаружили в сосисках и колбасе в Ханты-Мансийском автономном округе. Он был выявлен в филейской ветчине "Столичная" и колбасе "Докторская" от производителя "Вязанка", а также в сосисках "Баварские" и "Баварские с сыром", производящимися ООО "Владимирский стандарт".

В Россельхознадзоре рассказали про зашкаливающий процент антибиотиков в клубнике