В Минцифры выступили против "драконовских мер" в отношении покинувших РФ IT-специалистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что министерство выступает против применения ограничений и "драконовских мер" в отношении IT-специалистов, которые уехали из России. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы против драконовских мер в отношении сотрудников, которые уехали. Мы должны создать условия, чтобы они захотели вернуться и работать в России. Здесь никаких ограничений не должно быть", – отметил министр.

Он также подчеркнул, что не стоит принимать мер против сотрудников, которые уехали и продолжают работать.

"Наша задача – разработать программу обратной релокации и на деле показывать, что здесь можно спокойно продолжать работать", – добавил глава министерства.

По мнению Шадаева, что компании должны сами принимать решения в сфере безопасности.

Ранее сообщалось, что количество вакантных мест в IT-области снизилось на 25% с начала текущего года. При этом число резюме увеличилось на 55%. Исследования показали, что в январе 2022 года количество вакансий составило 114,6 тысячи, но в августе уменьшилось до 85,2 тысячи.

До этого "Ростех" предложил оплачивать до 30–50% стоимости аренды жилья IT-специалистам. Отмечалось, что письмо с соответствующей инициативой госкорпорация направила в Минцифры РФ.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!