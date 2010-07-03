Дробыш прокомментировал запрет Лепсу на въезд в Латвию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш высказался о запрете на въезд, который МИД Латвии наложил на певца Григория Лепса. Об этом сообщает RT.

"Что они сделали? Запретили своему народу вживую слушать Лепса. Это очередной плохой, неправильный шаг", – заявил Дробыш.

Музыкант подчеркнул, что в условиях демократии именно артистов "нельзя трогать".

1 ноября стало известно, что МИД Латвии закрыл Григорию Лепсверидзе (настоящее имя певца) въезд в страну, ссылаясь на пункт 2, статьи 61 местного закона "Об иммиграции". Об этом заявил глава ведомства Эдгар Ринкевич на личной странице в социальной сети.

Григорий Лепс сейчас находится в гастрольном туре по Германии. Как сообщило издание "Газета.ру" со ссылкой на представителя артиста, Лепс не формулировал свое мнение по поводу нового запрета.

"В данный момент он находится на сцене, занимается исключительно творчеством и музыкой. Он сейчас на репетиции и ничего вообще по этому поводу не думает", – заявил коллега музыканта.