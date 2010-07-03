В Челябинской области школьников поздравили песней "Рюмка водки на столе"

Фото: скриншот видео youtube.com/Поселок Новосинеглазово

В поселке Новосинеглазово Челябинской области на линейке в честь начала нового учебного года прозвучала песня Григория Лепса "Рюмка водки на столе". Видеозапись с места событий опубликована в местных группах в соцсети "ВКонтакте" и на Youtube.

В День знаний на площади перед местным домом культуры выступала кавер-группа "Сентябрь". Несмотря на то что среди зрителей было много детей, артисты пели в основном "взрослые песни".

Один из музыкантов сказал в микрофон, что есть повод выпить. После этого группа исполнила знаменитый хит Григория Лепса.

Также на концерте перед школьниками музыканты спели WWW группы "Ленинград".

Видео: youtube.com/Поселок Новосинеглазово

"Когда идешь на этот праздник, то надеешься услышать песни типа "Учат в школе, учат в школе". Еще из старых есть "Школьная пора" Татьяны Овсиенко, ну уж если совсем туго с репертуаром, то хотя б "Восьмиклассница" группы "Кино", но это в крайнем случае", – прокомментировал ролик житель поселка Новосинеглазово Данил Девятов.

"Вы бы видели лица детей – они прям попали на какой-то затяжной взрослый день рождения. Недоумение – это мягко сказано", – цитирует местную жительницу Марину Захарченко РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре на улице Героя Аверкиева открылась школа, где в новом учебном году сформировали 24 первых класса (последний получил букву "Ш"). Новая школа рассчитана на 1550 мест в одну смену. Всего здесь 100 классов. Руководству школы пришлось проводить четыре линейки.