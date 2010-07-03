В Челябинской области школьников поздравили песней "Рюмка водки на столе"

Поделиться в социальных сетях:
Фото: скриншот видео youtube.com/Поселок Новосинеглазово
В поселке Новосинеглазово Челябинской области на линейке в честь начала нового учебного года прозвучала песня Григория Лепса "Рюмка водки на столе". Видеозапись с места событий опубликована в местных группах в соцсети "ВКонтакте" и на Youtube.
В День знаний на площади перед местным домом культуры выступала кавер-группа "Сентябрь". Несмотря на то что среди зрителей было много детей, артисты пели в основном "взрослые песни".
Один из музыкантов сказал в микрофон, что есть повод выпить. После этого группа исполнила знаменитый хит Григория Лепса.
Также на концерте перед школьниками музыканты спели WWW группы "Ленинград".
Видео: youtube.com/Поселок Новосинеглазово
"Когда идешь на этот праздник, то надеешься услышать песни типа "Учат в школе, учат в школе". Еще из старых есть "Школьная пора" Татьяны Овсиенко, ну уж если совсем туго с репертуаром, то хотя б "Восьмиклассница" группы "Кино", но это в крайнем случае", – прокомментировал ролик житель поселка Новосинеглазово Данил Девятов.
"Вы бы видели лица детей – они прям попали на какой-то затяжной взрослый день рождения. Недоумение – это мягко сказано", – цитирует местную жительницу Марину Захарченко РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре на улице Героя Аверкиева открылась школа, где в новом учебном году сформировали 24 первых класса (последний получил букву "Ш"). Новая школа рассчитана на 1550 мест в одну смену. Всего здесь 100 классов. Руководству школы пришлось проводить четыре линейки.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: