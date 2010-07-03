В Краснодаре открыли школу с 24 первыми классами

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В Краснодаре на улице Героя Аверкиева открылась школа, где образовано 24 первых класса, передает РИА Новости.

Уточняется, что в день старта учебного года администрации пришлось провести четыре праздничные линейки.

Новая школа рассчитана на 1550 мест в одну смену. Всего здесь сформированы 100 классов, при этом 24-й по счету первый класс получил букву "Ш". Также среди лидеров по количеству первых классов в городе значатся школа на улице Героя Яцкова (20), на Байбакова (19) и школы № 66 и № 71, где открыты по 16 первых классов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в московских школах в новом учебном году открылось 35 IT-классов: они готовят специалистов в информационных технологиях, которые остаются крайне востребованными и для города, и для страны. По словам мэра, классы созданы совместно с московскими вузами и высокотехнологичными компаниями, а школьники будут получать реальные навыки в области робототехники, программирования и работы с большими данными.