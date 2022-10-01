В России выявили 33 186 новых случая коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Гришкин Денис

За последние сутки в РФ выявили 33 186 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Госпитализация за тот же период потребовалась 2 644 пациентам.

Выздоровели за последние 24 часа 52 628 человека с ранее диагностированным коронавирусом. Всего по России им переболели 20 093 616 пациентов.

Как сообщает Оперштаб, также известно о 103 пациентах, которые скончались в связи с диагностированной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.

Накануне стало известно, что коронавирус выявили у Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он находится в удовлетворительном состоянии и временно отменил все запланированные поездки.

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