Зрителей без масок в Большом Московском цирке пересадят на отдаленные места

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Большой Московский цирк предложит посетителям, нарушающим масочный режим, пересесть на другие места. Об этом сообщили РИА Новости представители цирка.

"Лицам, нарушающим масочный режим, мы предложим пересесть на более удаленные места, то есть будем тщательно за этим следить", – уточнили в пресс-службе цирка. Правила, связанные с ношением масок, будут озвучивать в фойе. Москвичей и гостей столицы попросят соблюдать безопасное расстояние и носить защитные маски.

Цирк продолжает работать с соблюдением требующихся мер безопасности.

Ранее более 60 магазинов в Москве приостановили работу из-за нарушений масочного режима. Всего на различные предприятия потребительского рынка Москвы составили более 15 тысяч протоколов об административной ответственности.